ASKİ 14 Nisan barajlarda son durum: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Ankaralı vatandaşlar tarafından son günlerde merak edilen konuların başında barajlardaki su seviyesi olmaya devam ediyor. Kış ayları boyunca başkentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Ankara barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki, 14 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
Başkent Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden gündeme geldi. Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesiyle birlikte su seviyelerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan en güncel verilere göre, Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk durumu netleşmiş durumda.
ASKİ 14 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 14 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 39,22 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 71,81
Çamlıdere Barajı: Yüzde 33,40
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 66,38
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 73,12
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 56,39
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,27
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35