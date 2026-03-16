        ASKİ 16 Mart 2026 baraj doluluk oranını paylaştı! Ankara barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu? Ankara barajlarında son durum

        ASKİ 16 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç?

        Ankara barajlarının son durumu, Ankaralı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkente içme suyu sağlayan 10 barajın ikisi yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda Ankara barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki, 16 Mart 2026 Ankara baraj aktif doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 16.03.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Ankara’ya içme suyu sağlayan 10 barajın güncel verileri merak ediliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), her gün web sitesinden barajların son durumunu paylaşıyor. Başkentin su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda “ASKİ 16 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte Ankara barajlarında son durum...

        ASKİ 16 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 16 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,35 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,89 seviyesinde kaydedildi.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 47,32

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,13

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 44,89

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 49,71

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,81

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 31,50

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

