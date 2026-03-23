ASKİ 23 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?
Ankara barajlarının güncel durumu araştırılıyor. Başkentte soğuk ve yağışlı geçen kış aylarıyla birlikte barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu doğrultuda “23 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...
ASKİ 23 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 23 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,68 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 19,26 olarak kaydedildi.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: yüzde 47,07
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,39
Çubuk 2 Barajı: yüzde 46,55
Eğrekkaya Barajı: yüzde 52,27
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 37,14
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 29,34
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20
Uludere Barajı: yüzde 36,445