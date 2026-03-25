Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 25 Mart 2026 baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarının su seviyesi ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Ankara 25 Mart baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara barajlarındaki son durum, Ankaralı vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Başkentte etkili olan kış yağışlarının ardından barajların su seviyesi yükseliş göstermeyi sürdürüyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler ile Ankara'nın 10 barajının su seviyesi netleşti. Bu kapsamda "25 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...

        Giriş: 25.03.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Ankara barajlarının aktif doluluk oranına dair araştırmalar hız kazandı. Mart ayı boyunca kent genelinde hakim olan yağmur yağışları, su kaynakları olan barajların su seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Ankara’ya içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Peki, 25 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu oldu? İşte tüm detaylar...

        ASKİ 25 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 25 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 28,70 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 20,39 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 49,46

        Çamlıdere Barajı: yüzde 24,32

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 47,23

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 54,39

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 38,62

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 29,23

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

