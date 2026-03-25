Ankara 25 Mart baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
Ankara barajlarının aktif doluluk oranına dair araştırmalar hız kazandı. Mart ayı boyunca kent genelinde hakim olan yağmur yağışları, su kaynakları olan barajların su seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Ankara’ya içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Peki, 25 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu oldu? İşte tüm detaylar...
ASKİ 25 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 25 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 28,70 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 20,39 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: yüzde 49,46
Çamlıdere Barajı: yüzde 24,32
Çubuk 2 Barajı: yüzde 47,23
Eğrekkaya Barajı: yüzde 54,39
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 38,62
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 29,23
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20