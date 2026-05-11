Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ BARAJLAR 11 MAYIS: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        ASKİ BARAJLAR 11 MAYIS: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentlilerin en çok merak ettiği konuların başında yaz boyunca su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı ve barajlardaki su seviyesinin yeterli olup olmayacağı geliyor. Peki Ankara barajlarında ne kadar su kaldı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentte gözler su kaynaklarına çevrildi. Vatandaşlar, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağını ve barajlardaki doluluk oranlarının yeterli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ankara’daki barajlarda son durum ne? İşte detaylar…

        2

        ASKİ 11 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 11 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 44.02 seviyesinde yer aldı.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77,83

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 38,21

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,98

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 78,00

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 66,27

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,54

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası; oklavayla müdahale etti

        GALATASARAY-Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi. Tepkiler sürerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DH...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!