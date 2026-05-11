ASKİ BARAJLAR 11 MAYIS: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentlilerin en çok merak ettiği konuların başında yaz boyunca su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı ve barajlardaki su seviyesinin yeterli olup olmayacağı geliyor. Peki Ankara barajlarında ne kadar su kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentte gözler su kaynaklarına çevrildi. Vatandaşlar, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağını ve barajlardaki doluluk oranlarının yeterli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ankara’daki barajlarda son durum ne? İşte detaylar…
ASKİ 11 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 11 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 44.02 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 77,83
Çamlıdere Barajı: Yüzde 38,21
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,98
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 78,00
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 66,27
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,54
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20