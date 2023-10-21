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        Haberler Televizyon AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ 2023 | Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak, 21 Ekim bu akşam mı?

        Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Aşk-ı Memnu final bölümü özeti

        Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi 79. bölümde final yapmıştı. 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan Aşk-ı Memnu final bölümü yeniden Kanal D ekranlarına geliyor. İşte 2023 Aşk-ı Memnu final bölümü tarihi ve özetine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:54
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        Aşk-ı Memnu finali bölümü tarihi merak konusu oldu. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü bir kez daha izleyici ile buluşacak. Tekrar bölümler ile ekrana gelen dizinin finali bir kez daha Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte 21 Ekim 2023 Aşk-ı Memnu final bölümü saati...

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        AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Aşk-ı Memnu final bölümü 79. bölümde, 24 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşti. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşkı Memnu final bölümü 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

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        AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

        Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel’in Adnan Bey’e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle...

        Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül’le koruda buluşur.

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        Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

        Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.

        Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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