Aşkı uğruna tahtı bırakan Japon Prenses Mako anne oldu

Taht yerine aşkı seçmesiyle tüm dünyanın tanıdığı Japon Prenses Mako, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 2021'de tahtı bırakarak, üniversiteden sınıf arkadaşı olan Kei Komuro ile evlenen Mako, Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni.

33 yaşındaki Mako, evliliğiyle birlikte kraliyet statüsünü resmi olarak bıraktı ve eşinin avukatlık yaptığı New York'a taşındı.

Hikâyeleri, İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle'a benzetilen Prenses Mako ve eşi, bebeklerinin cinsiyetini ve adını açıklamadı. Çift adına açıklama yapan sözcü, sadece anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sözcü ayrıca, Prenses Mako'nun babası Prens Akişino ve annesi Prenses Kiko'nun bebek haberinden dolayı sevinçli olduğunu, aileye mutluluklar dilediğini bildirdi.

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Prenses Mako, 2021'de üniversitedeki sevgilisi Kei Komuro ile evlenerek kraliyet görevini bırakacağını duyurmuştu. Çift, aynı yıl sade bir törenle evlenmiş ve New York'a taşınmıştı.

Gösterişten uzak gerçekleşen düğün töreni, protestolarla karşılanmış ve diğer Japon kraliyet düğünlerinde olduğu gibi resepsiyon ve ziyafetin yer aldığı ihtişam ve gösterişten uzak, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti.