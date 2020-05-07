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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Askıda Fatura' uygulamasında dün itibarıyla İSKİ ve İGDAŞ faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların faturaları hayırseverler tarafından ödenmeye başladı.

Ancak İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı açıklamaya göre 'askidafatura.ibb.gov.tr' sitesi yurtdışı kaynaklı bir siber saldırıya maruz kaldı. Bunun üzerine önlem olarak site yurtdışından erişime kapatıldı.

Ongun'un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre sistem üzerinden şu ana kadar 41 bin 883 fatura ödendi. Ödemelerin toplamı ise 5 milyon lirayı aştı.

'BU GECE ÇOK HUZURLUYUZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün gece söz konusu saldırıdan önce yaptığı açıklamada "Bu gece çok huzurluyuz, şehrimizin gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oluyor. Askıda Fatura kampanyamız ile 31.460 ihtiyaç sahibi ailenin 4.113.691 liralık faturası ödendi. Kampanya devam ediyor, destek veren herkese gönülden teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

ASKIDA FATURA NEDİR?

İBB'nin hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' uygulaması kapsamında ödeme zorluğu çeken vatandaşlar İSKİ ve İGDAŞ faturalarını https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresine iletebiliyor. Buradan hayırsever vatandaşlar seçtikleri faturayı ödeyebiliyor.