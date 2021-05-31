Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerinde olduğu 2020 yapımı romantik komedi filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Aşkım Bahardı filmi konusu ve oyuncuları...

AŞKIM BAHARDI FİLMİ KONUSU

Adana'nın ünlü restoranlar zincirinin genç patronu Levent, çocukluk arkadaşı Şeref'in düzenlediği sürpriz bekarlığa veda partisine zorunlu olarak evet diyince, başına hiç düşünemeyeceği olaylar gelir. Yoksul, kendi halinde, sorunlu ve üç kağıtçı abisiyle yaşamak zorunda kalan Bahar'la Levent'in yolları bu sürpriz parti ile bir kez daha kesişince işler iyice karmaşık hale gelecektir.

AŞKIM BAHARDI OYUNCULARI

Alper Saldıran

Aslı Bekiroğlu

Serkan Kuru

Özlem Savaş

Kahraman Sivri

Hazım Körmükçü