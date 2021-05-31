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Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kimler? Aşkım Bahardı filmi konusu nedir?

Aşkım Bahardı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 2020 yılında yayınlanan romantik komedi filmi Aşkım Bahardı ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Aşkım Bahardı filmi konusu ve oyuncuları...

Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kimler? Aşkım Bahardı filmi konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerinde olduğu 2020 yapımı romantik komedi filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Aşkım Bahardı filmi konusu ve oyuncuları...

AŞKIM BAHARDI FİLMİ KONUSU

Adana'nın ünlü restoranlar zincirinin genç patronu Levent, çocukluk arkadaşı Şeref'in düzenlediği sürpriz bekarlığa veda partisine zorunlu olarak evet diyince, başına hiç düşünemeyeceği olaylar gelir. Yoksul, kendi halinde, sorunlu ve üç kağıtçı abisiyle yaşamak zorunda kalan Bahar'la Levent'in yolları bu sürpriz parti ile bir kez daha kesişince işler iyice karmaşık hale gelecektir.

AŞKIM BAHARDI OYUNCULARI

Alper Saldıran
Aslı Bekiroğlu
Serkan Kuru
Özlem Savaş
Kahraman Sivri
Hazım Körmükçü

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