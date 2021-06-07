Aşkın Tarifi, yaz mevsiminde romantik komedi türünde ekrana gelen yeni dizilerden biri. Aşkın Tarifi dizisinde doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Yapımcı: Mehmet Yiğitalp

Yönetmen: Deniz Koloş

Yaratıcı Yapımcı: Birsel Çıkıncı

Senaryo: Leyla Oter & Doruk Erengül

Uygulayıcı Yapımcı: Selma Koçoğlu

Müzik:

U&E Productions & Uğur Akyürek

Görüntü Yönetmeni: Özgür Demir

Sanat Yönetmeni:

Tolunay Yurddaş

Kurgu:

Kıvanç İlginer

Oyuncular:

Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran,Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Asuman Sazlık, Onur Yakıcı, Batuhan Bayır