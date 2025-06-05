'Aşkın Yüzü'nü gördüler

Taff Pictures ve Sky Films ortak yapımı olan, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun üstlendiği ‘Aşkın Yüzü’, 6 Haziran’da sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Vizyon öncesinde gerçekleşen özel gösterimde genç oyuncular filmi ilk kez birlikte izledi.

Gösterim öncesi Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik ve Furkan Rıza Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etkinlikte Helin Kandemir için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı.

Filmin oyuncuları duygu ve görüşlerini şöyle dile getirdi;

Helin Kandemir: Çok güzel bir filmimiz var. Uzun süredir izlemeyi bekliyorduk. Bugün burada sizleri görünce, her şey gerçek olmuş gibi hissettik. 'Aşkın Yüzü', bir gençlik hikâyesi. Sadece romantik bir komedi değil; arkadaşlıktan, aileden, birlikte olmaktan da bahsediyor. 'Özlem', annesini kaybettikten sonra hayatta birçok şeyi yitiriyor. Aşkla tanıştıktan sonra yeniden ‘kendisi olmak’la ilgili yeni bir şey keşfediyor. Hikâyede herkes hak ettiği hayatı ve aşkı yaşamaya başlıyor.

REKLAM

Onur Seyit Yaran: Bu kadar genç bir kadroda, bu enerjiyle çalışmak çok keyifliydi. Bugün projenin hayata geçtiğini hissettik. 'Özgür', ailesinin istediği gibi yaşayan, kendi benliğini bastırmış biri. Yüz körlüğüyle birlikte aşkı ve özgürlüğü keşfediyor. Rolüme hazırlanırken, yüz körlüğünü bir göz rahatsızlığı gibi değil, nörolojik bir durum gibi ele aldım. Karakterin insanları gözlerinden değil; ayakkabı, aksesuar gibi detaylardan tanıması üzerine çalıştım. Aşkın masum halini seviyorum. Temiz duygularla yaklaşılan hali benim için en kıymetlisi.

Işıknaz Özedgü: Çok tatlı bir aşk filmi olduğunu düşünüyoruz. Uzun zamandır izlemeyi bekliyorduk, heyecanlıyız. Umarım bu güzel duyguları birlikte paylaşırız.

Furkan Rıza Demirel: Umarım izlerken siz de çok keyif alırsınız. Güzel bir film hem bizi hem sizi bekliyor.

Dursun Ali Tetik: İçinde bulunduğum için çok mutlu olduğum bir proje. Heyecanla ben de izlemeyi bekliyorum.