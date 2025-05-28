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        Haberler Magazin Aşkın yüzünü gösterecekler

        Aşkın yüzünü gösterecekler

        Yolları tesadüfen kesişen iki genç olan 'Özgür' ile 'Özlem'in hikâyesini konu alan 'Aşkın Yüzü' gösterime hazır hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:02
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        Aşkın yüzünü gösterecekler
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        Taff Pictures ile Sky Films’in yapım ortaklığıyla çekilen, senaryosu Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu ‘Aşkın Yüzü’, 6 Haziran’da sinema salonlarındaki yerini alıyor. ‘Aşkın Yüzü’, yolları tesadüfen kesişen iki genç olan, 'Özgür' ile 'Özlem’in hikâyesini konu alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ izleyicileri derinden etkileyecek.

        Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’in paylaştığı filmin kadrosunda Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar yer alıyor.

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        Onur Seyit Yaran’ın canlandırdığı 'Özgür' karakteri, bir yandan yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen 'Özlem’in karşılaşmasıyla aralarında oluşan beklenmedik bağ seyircileri derinden etkileyecek.

        ‘Aşkın Yüzü’, aşkın bazen görmekle değil, gerçekten anlaşılmakla başladığını hatırlatıyor.

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        #Aşkın Yüzü
        #Helin Kandemir
        #Onur Seyit Yaran
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