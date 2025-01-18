Aşkınızın sadece kalbinize etki etmediğini biliyor muydunuz: Neden aşık olunca iştah kesilir?

AŞIK OLUNCA İŞTAHIN KESİLMESİ NORMAL MİDİR?

Aşk ve iştah arasındaki bu ilginç bağlantı, aslında normal bir biyolojik tepkidir. Ancak bu durumun uzun süre devam etmesi halinde bir uzmana başvurmak gerekebilir. Vücut, belirli bir süre sonra bu yeni duruma adapte olur ve hormon seviyeleri dengelenir. Ancak uzun vadede iştahtaki azalmanın devam etmesi, bir sağlık sorununun habercisi olabilir.