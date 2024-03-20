Aşkları, Vatikan entrikaları ve 'Tanrı’nın eli': Papa Francesco, ilk otobiyografisi neler anlattı?

Getty Images

Övgü Pınar | Vatikan

Papa Francesco dün yayımlanan bir otobiyografik kitapla hayat hikayesini, dünya tarihindeki önemli olaylar üzerinden anlattı. Papa, istifaya hazırlandığı iddialarını reddederek bunu hiç düşünmediğini söyledi.

87 yaşındaki Papa, İkinci Dünya Savaşı’ndan Ay’a ayak basılmasına, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye attığı “Tanrı’nın eli” golüne, kendisinden önceki Papa'nın şok etkisi yaratan istifasına kadar birçok başlıkta tarih içinde kendi hikayesini anlattı.

İtalyan gazeteci Fabio Marchese Ragona ile aylar süren söyleşiler sonrası yazılan kitapta Papa Francesco kendi ağzından yaşadıklarını anlatıyor.

İtalyanca baskısı dün “Hayat: Tarihte hikayem” ismliyle çıkan kitap bu açıdan papanın ilk otobiyografisi olarak değerlendiriliyor.

Kendisinden önceki Papa 16. Benediktus (Joseph Ratzinger), papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini 600 yıl sonra bozmuş ve 2013’te istifa etmişti.

Papa Francesco bu haberi tanıdığı bir gazeteciden telefonda aldığını ve ilk başta “Bu mümkün değil, herhalde yanlış anladım” diye düşündüğünü anlattı.

Kendisinin de son yıllarda sağlık sorunları yaşaması üzerine istifa söylentilerinin çıkmasıyla ilgili olarak ise “Zor anlarda bile istifa etmeyi hiç düşünmedim” dedi.

Papa istifa ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

“Tanrı’ya şükür bugüne kadar istifa etmeyi düşünmek için sebebim olmadı, bence bu ancak sağlıkla ilgili ciddi gerekçelerin ortaya çıkması durumunda değerlendirilebilecek bir seçenek.”

Bunun ‘ad vitam’ yani ömür boyu bir görev olduğunu söyleyen Papa Francesco şu an bu görevden feragat etmek için bir neden görmediğini söyledi ancak “Ciddi bir fiziksel engel oluşursa işler değişir” dedi.

Papa, bu durumda kullanılmak üzere, diğer papalar gibi kendisinin de istifa mektubunun hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Francesco, istifa etmek zorunda kalsa bile "emekli" ya da "Fahri Papa" unvanı yerine "Fahri Roma Piskoposu" olarak anılmayı seçeceğini, ayrıca Vatikan dışında, Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda yaşayacağını söyledi.

Eski Papa Ratzinger, istifası sonrası "Fahri Papa" unvanı almış ve Vatikan’da yaşamayı sürdürmüştü.

Bu durum, Papa Francesco’nun reform girişimlerinden memnun olmayan muhafazakar kanadın “Benim Papam Ratzinger” gibi çıkışlar yapmasına ve Katolik Kilisesi yönetiminde bir çift başlılık görüntüsüne de neden olmuştu.

Aşk hikayeleri: ‘Neyse ki geçti!’

Kitapta rahiplik yolunu seçmesi ve bu yolda karşılaştığı zorlukları da anlatan Papa, bu güç anlar arasında bir aşk hikayesini de saydı.

Gençliğinde Arjantin’de bir nişanlılık geçirdiği bilinen Francesco, bunun dışında bir kez daha bir kadına daha “gönlünün kaydığını” anlattı.

Ruhban okulunda okurken bir düğünde tanıştığı bir kadının “güzelliği ve zekasıyla başını döndürdüğünü” anlatan Papa şöyle devam etti:

“Görüntüsü bir hafta boyunca hep aklımdaydı, dua etmek güçleşmişti! Neysi ki sonra geçti ve bedenimle ruhumu bu yola adadım.”

Vatikan’a eleştiri: Saray manevraları

Getty Images

2013’te göreve gelmesinden bu yana, "Roma Divanı" denilen Vatikan bürokrasisinde önemli değişiklikler yapan Papa Francesco bu alanda karşılaştığı direnişlerden de söz etti:

“Vatikan'ın Avrupa'daki son mutlak monarşi olduğu, burada sıklıkla saray mantığı ve manevralarının yapıldığı doğru. Ancak bu planların kesinlikle terk edilmesi ve aşılması gerek.”

Papa “Reformları durdurmaya çalışanlar, Kral-Papa döneminde kalmak isteyenler hep var” eleştirisi yaptı ve bunların Kilise’ye zarar verdiğini söyledi.

Eşcinsel çiftlerin kutsanması

Papa Franceso’nun bir kesimden tepki çeken ve direnişle karşılaşan refomlarından biri de geçen yıl sonunda eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına resmen onay vermesi olmuştu.

Bu konuya da değinen Papa, “Ben bir anne gibi herkesi kucaklayan ve hoş karşılayan, kendilerini hatalı hissedenleri ve geçmişte bizim tarafımızdan yargılananları da kucaklayan bir kilise hayal ediyorum” dedi.

“Tanrı'yı arayan ancak (kilise tarafından) reddedilen veya kovulan eşcinsel veya transseksüel insanların da Tanrı'nın çocukları” olduğunu ve kabul edilmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan Papa, “Bu, Kilise'nin eşcinsel evliliklerden yana olduğu anlamına gelmez” diye ekledi ve Katolik öğretilerine göre evliliğin yalnızca kadın ile erkek arasında olabileceğini vurguladı.

Ancak eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adıyla yasal korunma sağlanmasına desteğini yineledi, “Aşk lütfunu yaşayan” bu insanların herkes gibi yasal güvenceye sahip olması gerektiğini vurguladı.

‘Tanrı’nın eli hangisi?’

Getty Images

Futbol tutkusu bilinen Arjantinli Papa Francesco, memleketinin efsanevi futbolcularından Maradona ile bir görüşmesini de anlattı.

Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere'ye attığı golde elini kullandığı ortaya çıkınca bunu “Tanrı’nın eli” diye nitelemesi, Papa’nın kitabının başlıklarından biri oldu.

Bu vakanın Arjantin’deki yankılarını anlatan Papa şöyle devam etti:

“Birkaç yıl önce Papa olarak Maradona'yı Vatikan'da kabul ettiğimde barış dahil pek çok konu hakkında konuştuk. Yanımdan ayrılmadan önce ona bir şaka da yaptım: Suçlanan el hangisi bakalım?”