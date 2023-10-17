Ayda Aksel'in hayatı ve biyografisi, aile dizisinin yeni bölümü öncesinde araştırılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan sevilen dizi Aile; yeni bölümü ile her hafta Salı akşamı ekran karşısına geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisine Aslan'ın halası Nedret rolüyle dahil olan Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu Ayda Aksel hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler...

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AYDA AKSEL KİMDİR?

31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.

Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.