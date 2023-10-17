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        Haberler Magazin Aslan'ın halası Nedret geliyor! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

        Aslan'ın halası Nedret geliyor! Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir?

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Ayda Aksel dahil oluyor. Dizinin yeni bölümünde Aslan'ın halası Nedret rolüyle ekranlara gelecek olan Ayda Aksel'in hayatı, yaşı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. İşte Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel'in hayatı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:59
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        Ayda Aksel'in hayatı ve biyografisi, aile dizisinin yeni bölümü öncesinde araştırılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan sevilen dizi Aile; yeni bölümü ile her hafta Salı akşamı ekran karşısına geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisine Aslan'ın halası Nedret rolüyle dahil olan Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu Ayda Aksel hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler...

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        AİLE NEDRET KİMDİR?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi oyuncu kadrosuna usta oyuncu Ayda Aksel dahil oluyor.

        Aksel, dizide Aslan'ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Yeni karakterin dizide dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

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        AYDA AKSEL KİMDİR?

        31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.

        Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.

        Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.

        Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

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        ROL ALDIĞI FİLMLER

        1996: Bir Erkeğin Anatomisi

        1998: Cumhuriyet

        1998: Kaçıklık Diploması

        2004: Halk Düşmanı

        2006: Sınav

        2010: Kars Öyküleri

        2011: Aşk Tesadüfleri Sever

        2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

        2011: Bir Avuç Deniz

        2013: Aşk Kırmızı

        2014: Mandıra Filozofu

        2015: Hayat Öpücüğü

        2019: Mucize 2: Aşk

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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