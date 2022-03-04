"BEN DEĞİL, ONLAR TERK ETTİ"

Bekiroğlu'na, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yeni aşkı Biran Damla Yılmaz'ı görünce mekanı terk ettiği iddiaları da soruldu.

Aslı Bekiroğlu, "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yaptı.