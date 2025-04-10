Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel ayrıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile ilgili şubat ayında yaptığı açıklamada; "En mutlu olduğum şey, şu an Furkan yeni taze aşkım diyebilirim çok mutluyum çok keyfim yerinde nazar değmesin" demişti.

Furkan Rıza Demirel ile film setinde tanışan Aslı Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Geziyoruz, yemek yapıyoruz. Her şeyi bir arada konuşarak tartışarak yapıyoruz. İç içe böyle puzzle gibi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum, öyle bir hal aldık. Yaşadığımı hissettiriyor bana onun yanında tamamen kendim olabiliyorum. Kimsenin, kimseyi bir değiştirme çabası yok. Çok yeni daha bir ay olmadı bile. Çok iyi biri, çok akıllı, çok komik, çok tatlı genç yetenek kaptım. 1999’lu benden 4 yaş küçük."

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Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, birkaç ay önce başladıkları ilişkilerini sona erdirme kararı aldı.

Furkan Rıza Demirel, yaptığı açıklamada, Aslı Bekiroğlu ile ilişkisinin bittiğini; "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" dedi.