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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisini ilan etti - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisini ilan etti

        Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve defalarca kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle objektif karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in düğününde sevgilisiyle görüntülendi.

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        Basın mensuplarının yanındaki beyefendiyi sorması üzerine panik olan Bekiroğlu, ilk olarak "O benim komşum" diyerek konuyu geçiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu, ısrarlı sorular üzerine gülerek, "Bir sene oldu ama sus, nazar değmesinden korkuyorum" ifadelerini kullanarak birlikteliğini itiraf etti. Bekiroğlu, sevgilisinin adını ise açıklamadı.

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        Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve yedi kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu son durumuyla ilgili de konuştu. Geçirdiği operasyon sonrası özel bir medikal ayakkabı kullanan oyuncu, "İnşallah Temmuz ayında bu süreç tamamen bitecek, nazar boncuğu olsun" dedi.

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        Gecenin ilerleyen saatlerinde de düğünde romantik anlar yaşandı. Gelin ve damadın dudak dudağa poz vermesi sonrası Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi de aşka geldi.

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        Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in ardından Bekiroğlu da sevgilisiyle öpüştü.

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