Aslı Enver: Hayatım kökünden değişti

"ŞU ANDA YILLARCA ÇALIŞMANIN KAYMAĞINI YİYORUM"

Aslı Enver, gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır göremiyoruz. Annelik nasıl gidiyor. Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1 - 2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" yanıtını verdi.