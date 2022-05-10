Aslı Özer'den 'Aldırmam Ki' 0:00 / 0:00

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Projenin prodüktörlüğü Aslı Özer ve Ertuğrul Biber imzası taşırken, "Aldırmam Ki" adlı şarkının mix’i Berk Kula’ya mastering’i ise Ahmet Gökhan Coşkun’a ait. "Aldırmam Ki"nin klip yönetmenliğini Eyüp Öztürk üstlenirken, basın fotoğrafları aynı zamanda projenin süpervizörlüğünü yürüten Duru Börü tarafından çekildi.

Yazın oluşan pembe ve mavi tonlarındaki gökyüzü ile sahillerdeki patencilerden ilham alınarak çekilen klibi ile herkesi dansa davet eden Aslı Özer, dinleyicilere pozitif, eğlenceli ve mutlu bir atmosfer sundu.

Elektronik ve caz füzyon alt yapısıyla dikkat çeken "Hayatın İzleri" adlı ilk çalışmasında Spotify’ın en önemli bağımsız müzik listesinden biri olan "Fresh Finds" listesine zirveden giriş yapan Aslı Özer, sevenleriyle paylaştığı ikinci şarkısı "Aldırmam Ki" ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.