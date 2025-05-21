Aslı - Saruhan Hünel kardeşlerin acı günü
Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel'in, dün vefat eden anneleri Şükran Hünel, son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Hünel kardeşlerin bir süredir hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel, dün hayatını kaybetti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükran Ünal için, öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına boğuldu.
Annesini son yolculuğun uğurlayan Aslı Hünel cenazede fenalık geçirdi.
Şükran Ünal'ın cenazesi Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aslı Hünel’i zor gününde yalnız bırakmadı.
Cenazeye; Talat Bulut, Ferman Toprak, Ragıp Savaş, Davut Güloüğlu ve Murat Başaran da katıldı.