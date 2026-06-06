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        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Sümen'in Bodrum tatili - Magazin haberleri

        Aslı Sümen'in Bodrum tatili

        Miss Turkey 2017 birincisi ünlü oyuncu Aslı Sümen, Bodrum Gölköy'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        Türkiye Güzeli'nin Bodrum tatili

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aslı Sümen, Bodrum Gölköy'de objektiflere yansıdı.

        Günün büyük bölümünü denizde geçiren Sümen, cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekti.

        Bikinisindeki gül detayıyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, bir süre sonra bu gülü çıkarıp kulağının arkasına taktı.

        2024 yılında İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da dünyaevine giren Aslı Sümen, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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