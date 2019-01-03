Şarkıcı Aslı Zen ile Bilal Yıldız 2017 yılında evlendiği şimdilerde boşanma kararı aldığı eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte Zen'in açıklamalarından satırbaşları:

Eşim gideli 10–12 gün oldu. Benim size gösterdiğim 15 saniyelik videolarla karakter analizi yapamazsınız. Ben eşim ya da yanımdaki insanların en mutlu, en komik anlarını paylaşıyorum. Orada gördüğünüz her şey gerçek değil. Bana kızıyorlar ‘Neden gül gibi adamı bıraktın?’ Ben bırakmadım. O kaçtı.

‘Ben yapamayacağım, sen artık hiç eğlenceli biri değilsin’ dedi. Ve gitti. Her şey güzeldi, Mayra ve ben güzel bir projeymişiz onun için. Bunu fark edince onu sıkıştırdım ve o kaçtı.

Benim kimsenin parasına, puluna ihtiyacım olmadı çok şükür.O kendini bu çukurdan çıkarmak içim benim en yakınlarımdan büyük paralar almış. O insanlar da bana geliyorlar…

Ben kendi kredimi kullanmadım o insanlar üzerinde ama eski eşim gidip insanlardan para almış. Ben bunu öğrenince boşanma davası açtım. Sonra durdum, ‘çaresizlikten yapılmış’ diye düşündüm. Bir de yalan problemi vardı. ‘Tedavi ol’ dedim. Kabul etti. Sonra bir gün ‘bana sen eğlenceli değilsin’ dedi ve gitti.

"KIZIM ÇOK AĞLADI"

Kızım çok ağladı. Ben de ona ‘olmadı annecim’ dedim. İlk iki geçe çok uyandı, adını sayıkladı. Sonra kızım bana destek olmaya başladı.

Benim boş zamanıma geldi, sevgiye o kadar açtım ki… O da öyleydi ama sonu böyle oldu. Garip olan bizim boşanmamıza kimse üzülmedi. Ben üzülmeyeyim diye kimse bana eski eşim hakkında bilgi vermedi. Bana telefon geliyor ‘bizim alacağımız var, eşinize ulaşamıyoruz’ diyorlar.

Adamın hayatında hiçbir değişiklik yok, pişman da değil. Dostlarımın hepsini kaybettim bu süreçte… Eşim beni ve çevremi kullandı. En yakınlarımla küstük…

"2 YIL ÇOCUK TEDAVİSİ OLDUK"

Biz 2 yıl çocuk tedavisi olduk. Benlik bir durum yok o tedavi oluyordu. Bana ‘denize düşen yılana sarılır’ diye mesaj atmış.

Ben de şu anda ona karşı hiçbir his yok 11 gün oldu ama. Görsem tanımazmışım gibi geliyor.

Eşim gittikten sonra hiç ağlamadım. Kızım ağladı sadece. Benim yaptığım hiçbir şey yok, vicdanım rahat. Çocuğum gibi baktım. El bebek, gül bebek… Ara sıra ben de para yardımı yapıyordum ama geri ödüyordu. Belki daha neler var da ben duymadım. Herkes ‘boş ver iyi olmuş’ diyor.

Bulutların üzerinde yaşıyorduk her şeyi… Adam bir saniye boşluk vermedi bize her yerde o… Sabah, öğle, akşam hep birlikteydik.

"KENDİME BİR ALIYORSAM ONA İKİ ALDIM"

Batsaydı gelseydi, bırakmazdım. İflas etseydi, her şeyimi satsaydım yine düze çıksaydık. Benim çevremden bu şekilde faydalanmasaydı keşke... Zengin olmak istiyordu zaten. Ben sevgisine çok inanıyordum. Şuan sıfır his. İnsan bir üzülür… Ben onun beni sevip aşık olduğuna inanmıyorum. Ben iyi olsun istedim. Güzel giyinsin istedim, kendime 1 alıyorsam ona 2 aldım… Ben güzel bir aile olsun istedim. Hepsi bu…

Demet ile biz mesajlaştık onun boşanma döneminde. 'Bak ben 1 hafta oldu döndüm boşanmanın eşiğinden, sen de yap kurtar' dedim.

Onlar ne güzel barıştılar adam çok mücadele etti çünkü. Çevremi kullanmasaydı keşke. Bütün çevrem değişti, hepsi varlıklı insanlar. Mayra’yı kullanarak para almış. O paralar Mayra var diye veriliyor. Kolay değil yaşananlar. Neyse hayırlısı olsun…

"BANKLARDA YATTIM"

Ben zamanında banklarda yattım. Annemle baban ayrıldı. Annem de kardeşimi aldı gitti. Ben 13-14 yaşındaydım. Bir yıl annemi görmedim. Bir gün telefon çaldı. Annemdi arayan ‘neredesin’ dedim. ‘Beylerbeyi’ndeki parktayım’ dedi. Ben atladım gittim yanına. O zaman kavuştuk.

Ben o zamanlar çocuktum da şimdi bir anneyim. Düşünüyorum ben hayatta bırakmazdım çocuğumu. Sonra evden kaçıp kaçıp anneme gittim.

Annem çok zor şartlarda yaşadı, kardeşimle beraber. Ben şarkı söyledim, yardımcı oldum onlara… Okuldan çıkıp dönem dönem parklarda kaldım. Okuldan arkadaşlarım beni anne babası işe gidince beni evlerine alırlardı. Ben de duşumu falan alırdım. Sonra tekrar Bebek parkına giderdim. Oradan geçince o günleri hatırlıyorum.

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