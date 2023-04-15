MUTLULUK POZU



Çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor. Son olarak Gürbüz, sevgilisiyle birlikte çekilen yeni fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, Hacıoğlu ile bu siyah-beyaz filtreli fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Gürbüz'ün, "Bir" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden ilgi gördü.