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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu

Aşklarını sürdüren Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'ndan yeni fotoğraflar geldi

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  • Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu - Magazin haberleri

    Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçtiğimiz yıl yaz Alaçatı'da belgelenmişti.
  • Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu - Magazin haberleri

    MUTLULUK POZU

    Çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor. Son olarak Gürbüz, sevgilisiyle birlikte çekilen yeni fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, Hacıoğlu ile bu siyah-beyaz filtreli fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Gürbüz'ün, "Bir" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden ilgi gördü.
  • Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu - Magazin haberleri

    "BERBAT BİR SENENİN TEK GÜZEL ŞEYİ SENDİN"

    Aslıhan Gürbüz, 30 Kasım'da 37 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Ünlü oyuncu, paylaştığı bu fotoğrafa, "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be 'Hacı!' İyi ki doğmuşsun güzel adam. Tüm süreçlerde yine birlikte..." notunu düşmüştü.

    Fotoğraflar: Instagram
  • Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu - Magazin haberleri

    Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu

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