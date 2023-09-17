Aslıhan Gürbüz: Zeytinler kendi bahçemden...

6 Şurada Paylaş!









Sosyal medyayı aktif kullanan 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, takipçilerinin "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: En çok sorulan soru... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada... Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği, çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.



Yeşili, maviyi, suyu, gökyüzünü, ağacı, çiçeği, kuşu, yosunu görmeyi çok seviyorum.



Uyandığımda karşı evi değil, bir ağacı görmeyi, evden çıkınca alışveriş merkezine değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum.



Neresi olduğu mühim değil. Görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik. Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar...