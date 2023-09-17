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        Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz: Zeytinler kendi bahçemden... - Magazin haberleri

        Aslıhan Gürbüz: Zeytinler kendi bahçemden...

        Oyuncu Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk ederek, Ege'de kendisine bambaşka bir hayat kurmuştu. Doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:04
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        Ayvalık'taki Mutlu Köyü'ne yerleşen Aslıhan Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Oyuncu, önceki gün zeytin hasadı yaptı.

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        Tek tek zeytinleri dalından toplayan Gürbüz, kırma zeytin için hazırlık yaptı.

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        Eğlenceli anları kareleyen ünlü oyuncu, 'Kırma zeytin yapacağım. Kendi zeytin ağaçlarımdan hem de' mesajını paylaştı.

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        Aslıhan Gürbüz'e bazı arkadaşları da yardım etti.

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        Oyuncu, iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti. Saatlerce süren dizi çekimleri sonrası Aslıhan Gürbüz sonrasında radikal bir karar alarak Ege'ye yerleşmişti.

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        Sosyal medyayı aktif kullanan 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, takipçilerinin "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: En çok sorulan soru... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada... Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği, çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.

        Yeşili, maviyi, suyu, gökyüzünü, ağacı, çiçeği, kuşu, yosunu görmeyi çok seviyorum.

        Uyandığımda karşı evi değil, bir ağacı görmeyi, evden çıkınca alışveriş merkezine değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum.

        Neresi olduğu mühim değil. Görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik. Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar...

        #aslıhan gürbüz
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