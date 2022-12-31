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Aslıhan Malbora hayatı hakkında merak edilenler

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuklarından biri olan Aslıhan Malbora'nın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Aslıhan Malbora bu akşam yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Darmaduman dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile muhteşem bir düet sergileyecek. işte Aslıhan Malbora hayatı hakkında merak edilenler...

Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Aslıhan Malbora evli mi?
HABERTURK.COM

O Ses Türkiye konuğu Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora hayatı hakkında sorular gündeme geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam saat 20:00'da birbirinden farklı performansları ile izleyiciyle buluşacak. İşte Aslıhan Malbora hayatı ve kariyeri...

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

ASLIHAN MALBORA HAYATI VE KARİYERİ

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018)27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.
Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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