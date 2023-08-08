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        Haberler Futbol Avrupa Ligi Astana: 2 - Ludogorets: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Astana: 2 - Ludogorets: 1 MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında, Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:05
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçında Astana, Ludogorets'i konuk etti.

        Ludogorets, 34. dakikada Noah Sonko-Sundberg'in golü ile 1-0 öne geçti. Astana, 40. dakikada Zarko Tomasevic'in golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı da 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 53. dakikada Aleksandr Marochkin'in golü ile öne geçti ve Astana maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

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