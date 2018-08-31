Asteras Tripolis - AEK Atina maçı istatistikleri

Asteras Tripolis ve AEK Atina, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Asteras Tripolis, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AEK Atina, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asteras Tripolis kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.90, AEK Atina sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Asteras Tripolis önceki hafta Platanias mücadelesinde 0-3 kazandı.

AEK Atina ise Panathinaikos maçında 1-1 berabere kaldı.

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