Asteriks Ve Oburiks Sezar'a Karşı filmi izleyicisi ile buluşacak. Galyalı Asteriks'in maceralarını konu alan Asteriks ve Oburiks filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
ASTERİKS VE OBURİKS FİLMİN KONUSU NEDİR?
Asteriks ve Oburiks Sezar'a karşı (Fransızca orijinal adı: Asterix & Obelix Contre Cesar) 1999 tarihli, Pathe yapımı, Rene Goscinny ve Albert Uderzo'nun Galyalı Asteriks'in maceraları çizgi roman serisinden uyarlanan fantastik macera komedi filmi. Yönetmenliğini Claude Zidi, yapımcılığını Claude Berri üstlenmiştir. Başrollerinde Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Claude Pieplu, Michel Galabru, Pierre Palmade, Laetitia Casta, Gortfried, John ve Marianne Sagebrach yer almaktadır. Ünlü Asteriks & Oburiks serisinin en sevilen filmlerinden biri olan “Asterix & Oburiks Sezar’a Karşı”, Fransız sinemasının gişe hâsılatı en yüksek filmlerinden bir tanesi.
ASTERİKS VE OBURİKS OYUNCULARI KİMLER?
Christian Clavier = Asteriks
Gérard Depardieu = Oburiks
Roberto Benigni = Lucius Yakaryusus (Fitnefücurus)
Claude Piéplu = Büyüfiks
Michel Galabru = Şef Toptoriks
Pierre Palmade = Kakofoniks
Gottfried John = Jül Sezar
Laetitia Casta = Farfara
Marianne Sägebrecht =Dediğimdediks
Jean-Pierre Castaldi = Boşbalonus (Kaius Salatus)
Jean-Yves Thual = Masteriks (Mathusalix) (Büyüfiks'in büyük büyük dedesi ve ustası.)
Daniel Prévost = Memoks (Palavriks)
Arielle Dombasle = Bayan Eskitopraks
Sim = Eskitopraks
Jean-Roger Milo = Tamotomatiks
Jean-Jacques Devaux = Palamutiks
Hardy Krüger junior = Trajikomiks
Didier Cauchy = Brutus
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