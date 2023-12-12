Aston Martin'in sınırlı sayıda üretilen modelleri Türkiye'ye geldi Aston Martin, sınırlı sayıda üretilecek 2 yeni modelin Türkiye'ye getirdi. Markanın 300 adet üretilecek DBS 770 Ultimate ve 999 adet üretilecek Valhalla modelleri İstanbul'da sergilenmeye başlandı. DBS 770 Ultimate'da, 770 PS ve 900 Nm tork üreten V12 twin turbo motor görev yapıyor. Markanın Formula 1 ekibi ile birlikte geliştirilen modeli Valhalla'da ise 4.0 litrelik çift turbo V8 motora sahip yeni PHEV motor bulunuyor. Bu motor otomobile 950 PS güç sağlıyor. Türkiye'de DBS 770 Ultimate'dan 2 adet, Valhalla'dan ise 3 adet satılması öngörülüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'in sınırlı sayıda ve kişiye özel ürettiği iki yeni modeli Valhalla ve DBS 770 Ultimate Türkiye'ye giriş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, DBS 770 Ultimate 300 Coupe ve 199 Volante olmak üzere dünyada yalnızca 499 adet üretilecek.

Aston Martin'in yeni modellerini markanın İstanbul Yeniköy'deki showroomunda inceledik.

770 PS ve 900 Nm tork üreten V12 twin turbo motora ve tam otomatik 8 ileri şanzımana sahip DBS 770 Ultimate, Aston Martin'in yeni Vanquish öncesi en agresif yol otomobili olarak biliniyor. Türkiye'ye de 2 adet Coupe model getirilmiş durumda.

DBS 770'nin son hızı 340 km/s olarak açıklanıyor. 0'dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede çıkan otomobilde 5.2 litre V12 motor görev yapıyor.

Türkiye'ye 2 adet gelecek otomobilin ortalama fiyatı 1.7 milyon euro olarak açıklanıyor. DBS'in üretim adedi ise 300 adet ile sınırlı.

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FORMULA 1 EKİBİ İLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

Markanın Formula 1 ekibi ile birlikte geliştirilen Valhalla'nın da ön üretim versiyonu İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

1012 PS gücündeki Valhalla, hibrit güç ünitesi ile birlikte 0-100 km/s hıza 2.5 saniyede çıkabiliyor.

Valhalla'da arkaya konumlandırılmış 4.0 litrelik çift turbo V8 motora sahip yeni PHEV motor bulunuyor. Bu güç ünitesi, bir Aston Martin'e şimdiye kadar takılan en yüksek performanslı V8 motor olarak açıklanıyor. Benzinli motor 7200 rpm'de 800 PS'nin üzerinde güç üretiyor.

Öte yandan, yeni V8 motorun gücü, 150kW/400V akülü hibrit sistemle yoğunlaştırılıyor ve toplamda 1.000 PS'nin üzerinde birleşik güç çıkışı için 204 PS'lik katkıda bulunuyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 15 km kadar. Otomobildeki hibrit ünitenin kombine güç ise 950 PS kadar.

Adını Vikinglerin 'cennet' kavramından alan Valhalla'nın son hızı ise 350 km/s olarak açıklanıyor. Karbon fiber gövde etrafında inşa edilen ağırlığı ise 1550 kg kadar.

Otomobilin tahmini fiyatı ise vergiler dahil 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor. Sadece 99 adet üretilecek Valhalla'dan Türkiye'ye 3 adet getirilmesi hedefleniyor.

Aston Martin, James Bond serisinin değişmez otomobili olarak da ün yapmış durumda. Öyle ki, markanın henüz konsept aşamasındaki bir çok otomobilinin ilk gösterimi Bond filmlerinde yapıldı.

No Time to Die filminde Valhalla'nın görüldüğü bir sahne.

Valhalla da, ilk kez James Bond serisinin 2021 yapımı 'No Time to Die' filminde boy göstermişti.

'MARKANIN ÖZEL BİR DÖNEMİNDEN GEÇİYORUZ'

2 yeni modelin Türkiye'ye gelişi hakkında konuşan Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Aston Martin'in marka olarak tarihe not düşülecek çok özel bir döneminden geçtiğimiz bu günlerde markanın Türkiye'deki temsilcisi olarak bu 2 değerli ve nadide modeli de Türkiye'ye getirerek müşterilerimizin beklentilerini her zamanki gibi fazlasıyla karşılayacağız" dedi.