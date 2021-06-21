Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Astronotlardan uzay yürüyüşü! İstasyona güneş panelleri kuruluyor

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı. NASA görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. İşte heyecan dolu anlara ait NASA tarafından yayınlanan fotoğraf...

Astronotlardan uzay yürüyüşü! İstasyona güneş panelleri kuruluyor
AA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

Öte yandan nefes kesen uzay yürüyüşünden ilk fotoğraf karesi Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından paylaşıldı.

İşte heyecan dolu anlara ait NASA tarafından yayınlanan fotoğraf...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LoL evreni anlatan Netflix dizisi Arcane bu sonbaharda geliyor - Haberler
TEKNOLOJİEspor evreni Netflix’e taşınıyor
Android takip yazılımı kullananlara uyarı! Haberler
TEKNOLOJİTakip uygulamalarına dikkat!
Tencent Games Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz oldu - Haberler
TEKNOLOJİDünya oyun devi Türkiye’ye müdür atadı
Pandemi ile siber saldırılar da mutasyona uğradı! Haberler
TEKNOLOJİHacker’lar da mutasyona uğradı!
Estetik ameliyat olanların fotoğraflarını çaldılar! Haberler
TEKNOLOJİ'Siber estetik' operasyon!
iPhone 13 fiyat listesi sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri, renkleri ve fiyatı
TEKNOLOJİiPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte fiyatı
Microsoft Windows ve Chrome tarayıcısında sıfır gün açıkları tespit edildi - Haberler
TEKNOLOJİChrome ve Windows kullananlar dikkat!
NASA duyurdu: Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen görüntüler durdu!
TEKNOLOJİNASA duyurdu: Görüntü kesildi
Türkiye'de internet aboneliğinde yeni dönem! Haberler
TEKNOLOJİİnternette yeni dönem!
Türkiye Covid-19 hakkında 23 milyondan fazla Tweet attı - Haberler
TEKNOLOJİTürkiye'den 23 milyonu aşkın Tweet!