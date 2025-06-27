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        Haberler Magazin Asuman Dabak'a ABD'den onur belgesi - Magazin haberleri

        Asuman Dabak'a ABD'den onur belgesi

        ABD'de kurulan Nasrettin Hoca Vakfı'nın kurucuları Ülkü Gözen Stewart ve James Oğuz Stewart, oyuncu Asuman Dabak'a 'Eğlence ve Mizah Üstün Başarı Onur Belgesi' verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:51
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        ABD'den onur belgesi aldı
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        Nasrettin Hoca Foundation U.S.A.’nin kurucuları Ülkü Gözen Stewart ve James Oğuz Stewart, oyuncu Asuman Dabak’a onur belgesi takdim etti. ABD'ye davet edilen Dabak, komedi ve espri yönüyle sanattaki başarısından ötürü bu özel ödüle lâyık görüldü.

        Asuman Dabak’ın bu belgeyi, duruşu, başarısı ve sanatına olan katkısıyla hak ettiği vurgulandı. Vakıf temsilcileri, Dabak’ın insanları güldürme konusundaki yeteneği ve sahne üzerindeki güçlü performansının takdirle karşılandığını ifade etti.

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        Ülkü Gözen Stewart ile James Oğuz Stewart yaptıkları açıklamada, "Asuman Dabak’ın sahip olduğu olağanüstü yetenek, keskin zekâ ve eğlendirirken düşündürme kabiliyeti, Nasrettin Hoca’nın evrensel bilgelik anlayışını günümüze taşıyor. Sanatındaki özgünlük; mizahı derinlikle, kahkahayı anlamla, doğallığı ise sezgiyle harmanlayarak hem zihne hem de kalbe dokunan bir anlatı sunuyor. Sahne ve perdeye bıraktığı izlerle, kültürel zenginliği ve zarafetiyle günümüz sanatına yön veren güçlü bir ses olmuştur" dedi.

        Nasrettin Hoca Foundation U.S.A. ise "Mizahın, hikmetin ve hakikatin ruhunu yaşatma biçiminden ötürü Asuman Dabak’a en içten şükranlarımızı sunuyor, bu onur belgesini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #Nasrettin Hoca Vakfı
        #asuman dabak
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