AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR? Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Aşure son gün ne zaman?

Bununla birlikte aşure geleneği yalnızca tek bir güne sıkıştırılan bir uygulama değildir. Kültürel olarak aşure pişirme, komşularla paylaşma ve ikram etme geleneği, 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam eder. Bu süreçte yapılan ikramlar, hem paylaşma kültürünü canlı tutar hem de Muharrem ayının manevi atmosferini yaklaşık üç hafta boyunca sürdürür.