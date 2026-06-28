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        Haberler Bilgi Gündem AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR? Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Aşure son gün ne zaman?

        AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR? Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Aşure son gün ne zaman?

        Aşure ayının bitişi ve Muharrem ayının hangi tarihte tamamlandığı konusu her yıl Hicri takvime göre değişiklik gösterdiği için gözler resmi dini günler takvimine çevriliyor. Aşure gününün ardından sürecin nasıl ilerlediği ve ayın ne zaman sona ereceği ise en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Aşure son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayının sona erme tarihi vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle aşure geleneğinin hangi güne kadar devam ettiği ve son günün ne zaman olduğu araştırılırken, takvimdeki dini günlerin sıralaması da büyük önem taşıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Aşure son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

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        AŞURE AYNI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe sabahı gün doğumuyla birlikte idrak edilmeye başlanır ve aynı günün akşam saatlerine kadar manevi olarak en yoğun şekilde yaşanır.

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        Bununla birlikte aşure geleneği yalnızca tek bir güne sıkıştırılan bir uygulama değildir. Kültürel olarak aşure pişirme, komşularla paylaşma ve ikram etme geleneği, 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam eder. Bu süreçte yapılan ikramlar, hem paylaşma kültürünü canlı tutar hem de Muharrem ayının manevi atmosferini yaklaşık üç hafta boyunca sürdürür.

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