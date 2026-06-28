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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri, grup aşamasında oynanan maçların ardından belli oldu. İşte tüm eşleşmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

        Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada, grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu.

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        Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek.

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        28 Haziran Pazar

        Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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        29 Haziran Pazartesi:

        Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

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        Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

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        30 Haziran Salı:

        Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

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        Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

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        1 Temmuz Çarşamba:

        Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

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        Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

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        İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

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        Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

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        2 Temmuz Perşembe:

        ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

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        İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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        3 Temmuz Cuma:

        Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

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        İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

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        Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

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        4 Temmuz Cumartesi:

        Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

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        Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

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