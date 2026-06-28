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        Haberler Spor Diğer At Yarışı Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!

        Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. 7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü bugün İstanbul'da yapılacak.

        Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

        Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak.

        GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

        Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

        At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

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        Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi.

        İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

        Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

        İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

        İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

        Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

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        EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

        Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

        1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.

        EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

        Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

        Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

        Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

        Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 8 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

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        ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

        Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

        89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

        Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

        Unutulmaz jokey Ekrem Kurt 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

        100. GAZİ KOŞUSU'NA ÖZEL İKRAMİYE

        Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.

        Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

        Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

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        YARIŞACAK SAFKANLAR

        100. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

        Numarası Safkan Sahibi Jokey
        1 Aimus Liberatus Engin Bekiroğulları Özcan Yıldırım
        2 Almighty Esprit Gürhan Özbelge Salih Çelik
        3 Anshba Yusuf Erkut Ersever Ayhan Kurşun
        4 Ballad King Deniz Kurtel Akın Sözen
        5 Bay Nalçakan Emrah Nalçakan Halis Karataş
        6 Brando İhsan Erten Eray Çizik
        7 Ersele Beyi Murat Aktaş Ercan Çankaya
        8 Goldrakhan Vefa İbrahim Aracı Muhammed Mir Bilgin
        9 Jazz Runner Sema Ulaş Fatih Rüstem Bebek
        10 Joyful Forever Melis Kurtel Emin Selim Kaya
        11 Kralın Dansı Sadettin Güzel Hışman Çizik
        12 Mandrake Cem Kaan Parsak Müslüm Çelik
        13 Massimo Supremo Hüseyin Kaan Müjdeci Erhan Aktuğ
        14 Metal Heart Ali Uçak Mert Ali Solmaz
        15 Mucho Bueno Ayşegül Kurtel Vedat Abiş
        16 Rabovo Fedai Kahraman Ahmet Çelik
        17 Silent Treatment Muratcan Kanar Mehmet Akyavuz
        18 The Real One Cem Özbelge Mehmet Salih Çelik
        19 Upamecano Talip Öztürk Gökhan Kocakaya
        20 Whizbang Özgür Ataş Sadettin Boyraz
        21 Jaehaera Şeyda Ercan Ali Yıldız
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