Yeni başlayanlar da profesyoneller de buralarda koşuyor! İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar!

DOĞRU PARKUR BEKLENTİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hangi rotanın daha uygun olduğu, koşucunun ne aradığına bağlı. Düz ve kesintisiz bir sahil temposunun peşinde olanlarla, orman patikalarında eğim ve teknik zorluk isteyenler için İstanbul, iki yakasında da zengin bir alternatif sunuyor.