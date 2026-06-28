Yeni başlayanlar da profesyoneller de buralarda koşuyor! İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar!
İstanbul'da koşu için ormanın serin patikalarından Boğaz manzaralı düz sahillere kadar onlarca seçenek var. Belgrad Ormanı'ndan Caddebostan'ın tartan pistine, şehrin iki yakasındaki en iyi koşu rotalarını sizin için derledik. İşte detaylar...
Hangi parkur sizi maratona hazırlar, hangisi dizlerinizi korur? İstanbul'un iki yakasında saklı koşu noktalarından biri, şehrin en yüksek tepesinde sizi bekliyor. İşte merak edilenler...
EN KLASİK ROTA HALA ZİRVEDE
Belgrad Ormanı, İstanbul'da koşu denince akla gelen ilk adres olmayı sürdürüyor. Ormanın içindeki Neşetsuyu parkuru, göl etrafında dönen yaklaşık 6 kilometrelik doğal zeminiyle dikkat çekiyor. Toprak ve kiremit tozu zemin, asfaltın aksine dizlere ve eklemlere yük bindirmiyor. Ağaçların gölgesi sayesinde yaz aylarında bile nispeten serin kalıyor.
TRAIL KOŞUSUNUN YENİ GÖZDESİ
Son yılların yükselen yıldızı ise Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı. Metroyla kolayca ulaşılan orman, 1,8 ile 3 kilometre arasında değişen üç farklı parkur barındırıyor. İnişli çıkışlı toprak zemini, patika koşusu sevenler için biçilmiş kaftan.
BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE TEMPO
Manzaralı koşuyu sevenlerin favorisi Bebek Sahili. Buradan başlayıp Arnavutköy ve Rumeli Hisarı yönüne uzanan düz hat, kesintisiz tempo koşularına imkan tanıyor. Sahil boyunca su molası verilebilecek kafeler de bulunuyor.
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ORMAN HAVASI
Beşiktaş'ın kalbindeki Yıldız Parkı, merkezden uzaklaşmadan orman havasında koşmak isteyenler için ideal. Eğimli yapısı, yokuş ve interval çalışmaları için zorlayıcı bir antrenman sunuyor. Şehir merkezinde koşmayı tercih edenler içinse Maçka Demokrasi Parkı ve düz zemini ile Yenikapı Sahil Parkı öne çıkıyor.
ANADOLU YAKASININ DEĞİŞMEZ ADRESİ
Karşı yakaya geçildiğinde Caddebostan Sahili, Anadolu Yakası'nın en popüler koşu noktası olarak öne çıkıyor. Kendine ait tartan koşu yolu, eklemleri koruyan yumuşak zemini sayesinde sakatlık riskini azaltıyor. Adalar manzaralı, tamamen düz ve iyi aydınlatılmış rota, günün her saati güvenli koşuya olanak veriyor.
EN YÜKSEK NOKTADA ZORLU PARKUR
Kartal'daki Aydos Ormanı, işi ciddiye alanların adresi. Anadolu Yakası'nın en yüksek noktasını barındıran orman, dik eğimleri ve teknik patikalarıyla deneyimli koşucuları zorluyor. Çam ağaçları arasındaki Aydos Gölü çevresi, hem manzara hem de yüksek oksijen sunuyor.
SAKLI BİR VAHA VE SAKİN ROTALAR
Üsküdar ile Altunizade arasında adeta saklı duran Validebağ Korusu, şehir içinde orman havası arayanların kaçış noktası. Toprak zemini ve doğal engebeleri, cross antrenmanlarına elverişli. Deniz kıyısını sevenler içinse Fenerbahçe Parkı, sakin atmosferiyle kısa ve orta mesafe koşulara uygun.
KESİNTİSİZ SAHİLDE UZUN KOŞULAR
Gün batımı koşuları için Kadıköy'den Kalamış'a uzanan Moda Sahil Parkı, geniş çim alanları ve Marmara manzarasıyla tercih ediliyor. Maltepe Sahil Parkı ise kilometrelerce uzanan kesintisiz hattı sayesinde uzun mesafe antrenmanları için ideal. Bisiklet ve koşu yollarının ayrılmış olması, daha rahat bir deneyim sağlıyor.
DOĞRU PARKUR BEKLENTİYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Hangi rotanın daha uygun olduğu, koşucunun ne aradığına bağlı. Düz ve kesintisiz bir sahil temposunun peşinde olanlarla, orman patikalarında eğim ve teknik zorluk isteyenler için İstanbul, iki yakasında da zengin bir alternatif sunuyor.