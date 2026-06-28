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        Haberler Magazin Hadise Açıkgöz'ün ikinci yeğen mutluluğu

        Hadise Açıkgöz'ün ikinci yeğen mutluluğu

        Şarkıcı Hadise Açıkgöz, erkek kardeşi Murat Açıkgöz'ün ikinci çocuğu Esma Nur'un dünyaya gelmesiyle ikinci kez hala olmanın mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        İkinci yeğen mutluluğu

        Şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün erkek kardeşi Murat Açıkgöz'ün ikinci çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

        Daha önce erkek halası olan Hadise, bu kez kız halası olmanın sevincini yaşadı.

        Şarkıcı, hastane odasında yeğenleri Melik Hamza ve Esma Nur Açıkgöz ile olan fotoğraflarını yayımladı.

        Duygusal bir mesaj paylaşan Hadise, "Dün birlikte büyüdüğümüz kardeşim Murat... Bugün, güzel Kübra'yla birlikte sevgi dolu bir yuva kurmuş; iki evladına sımsıkı sarılan bir baba ve anne olmuşlar. Zaman ne çabuk geçti... Melik Hamza'nın ağabeyliğine, minik Esma Nur'un dünyaya gelişine şahit olmak tarifsiz bir mutluluk. Rabbim yuvanızı huzurla, evlatlarınızı sağlıkla, ömrünüzü de birbirinize duyduğunuz sevgiyle bereketlendirsin. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Melik Hamza'm, Esma Nur'um... Halanız sizi çok seviyor" ifadelerini kullandı.

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