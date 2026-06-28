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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Ürdün: 1 - Arjantin: 3 | MAÇ SONUCU

        Ürdün: 1 - Arjantin: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk futbolcu oldu. 9 puanla gruptan lider çıkan Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin ile Ürdün, ABD'nin Dallas kentinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Tangocular, grubu kayıpsız tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

        Mücadelede gol perdesini açan isim 19. dakikada Lo Celso oldu. 30 yaşındaki orta saha, şık bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. 31. dakikada Lautaro Martinez, penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

        Arjantin soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda oyuna giren Al Tamari, 55. dakikada rakip fileleri sarstı. 60. dakikada oyuna giren Messi, 80. dakikada frikikten golünü attı.

        Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Arjantin sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ürdün'ün Dünya Kupası macerası puansız tamamlandı.

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        9 puanla gruptan lider çıkan Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

        MESSI'DEN BİR REKOR DAHA

        Lionel Messi, Ürdün karşısında maça yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.

        39 yaşındaki efsane, 80. dakikada frikikten attığı golle Dünya Kupası tarihine bir kez daha geçti. Arjantinli yıldız, üst üste 7 Dünya Kupası maçında da fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu.

        Messi, bu golle 2026 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 6’ya, toplam Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19’a çıkardı.

        ÜRDÜN HER MAÇTA GOL ATTI

        İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ürdün, grup aşamasındaki üç maçında da gol atmayı başardı. Ancak puan alamayan Asya temsilcisi, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

        PENALTI İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

        Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana oynadığı son 10 Dünya Kupası maçında 7 kez penaltı kazandı. Bu sayı, aynı dönemde İngiltere, Fransa ve Portekiz'in toplam penaltı sayısıyla eşitlendi.

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