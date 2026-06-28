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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak

        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde prototip vagon üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

        Prototip Üretimi Tamam, Testler Başladı

        Bakan Uraloğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirterek, “TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız.” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarının altını çizdi.

        2026’da 100 Vagon Hedefi

        TIR Dorsesi Taşıma Vagonları sayesinde, karayolu lojistik sektörünün can damarı olan tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine yüklenerek demiryolu hattında da taşınabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu ifadeleri kullandı:

        “TÜRASAŞ’ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.”

        Karayolu ile Demiryolu Aynı Taşıma Zincirinde Buluşacak

        Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayolu ile demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını belirterek, “TIR Dorsesi Taşıma Vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın gelişmesine katkı sağlayacak. Böylece yükler, uzun mesafelerde demiryolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken son kilometre dağıtımlarında karayolunun esnekliğini koruyabilecek.” ifadelerini kullandı.

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