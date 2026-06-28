Ünlü oyuncu Tom Hardy rapçi oluyor

Ünlü oyuncu Tom Hardy, rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, başrolde yer aldığı 'MobLand' dizisinden kovulduğu söylentilerinin ardından müziğe yöneldi.

Ünlü aktörün albümü için rapçi Czarface ile iş birliği yaptığı öğrenildi. Hardy'nin rap müzkteki adı Frankie Pulitzer, ya da diğer şekliyle Face Puller oldu.

Hardy'nin ilk şarkısı 'Brothers Grimm', resmi olarak 28 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Hardy'nin daha önce 1999 yılında 'Tommy No. 1' adıyla hazırladığı bir albüm vardı. Ancak hiç yayınlanmayan albümün varlığı 2018'de ortaya çıktı.

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Hardy'nin yeni albümünün büyük yankı uyandıracağı ve albümde EL-O, Method Man ve Busta Rhymes gibi rapçilerin de yer alacağı söyleniyor.

Öte yandan Hardy'nin, Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi rol arkadaşları için seti aksattığı ve yapımcılarla çatıştığı gerekçesiyle 'MobLand' dizisinden atıldığı öne sürülmüştü . Ancak, daha sonra çıkan bir haberde bunun doğru olmadığı ve oyuncunun kovulmadığı, potansiyel bir üçüncü sezon için kapının hâlâ açık olduğu belirtilmişti.