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        Haberler Gündem 3. Sayfa Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!

        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!

        Antalya'da 35 metrelik panoramik asansörde facia yaşandı. Olayda, manzara izlemek isteyen Ufuk Nuroğlu adlı kişi, 35 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde bulunan yaklaşık 35 metrelik panoramik asansörden manzara izlemek isteyen kişi, düşerek hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki panoramik asansörden manzara izlemek isteyen Ufuk Nuroğlu (41) dengesini kaybedip 35 metre yükseklikten aşağıya düştü.

        Asansörün yanında hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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