Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif: Menajerinden açıklama!

Haberde, siyah-beyazlıların Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euro'ya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon euro'su garanti, 5 milyon euro'u bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.