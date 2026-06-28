Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif: Menajerinden açıklama!
Beşiktaş'ın Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel için yaptığı ilk bonservis teklifi Alman ekibinden geri döndü. Siyah-beyazlılar transferden vazgeçmezken, Nübel'in kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Nübel'in menajeri de, Alman kalecinin Beşiktaş'a transferi iddiası üzerine bir açıklama yaptı
Beşiktaş, transfer gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel için temaslarını sürdürüyor.
Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, dün Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, Alman kalecinin kararını en geç pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.
Haberde, siyah-beyazlıların Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euro'ya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon euro'su garanti, 5 milyon euro'u bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.
Ancak Bayern Münih'in bu teklifi reddettiği ve Alman devinin bonservis için 20 milyon euroya kadar çıkan bir gelir beklentisi içinde olduğu ifade edildi.
Sky DE'nin haberinde yer alan bilgilere göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, yaklaşık iki ila üç hafta önce oyuncunun menajerlik şirketine önemli bir mesaj iletti. Eberl'in, Nübel'in 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmasının planlanmadığını bildirdiği ve kulübün bu tarihe kadar tecrübeli kaleciye yeni bir takım bulmayı amaçladığı kaydedildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Back da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.
Back, "Onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu." dedi.