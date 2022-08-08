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Aşure Günü mesajları 2022 | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

Aşure Günü mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da yani 2022'de sevdiklerini sosyal medya ve SMS üzerinden tebrik etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Bu mübarek güne özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajlarını sizler için haberimizde derledik.

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  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. günü İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşananlar hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. Ayrıca bu günde inanlar telefon mesajlarıyla birilerini tebrik ediyorlar. Sizler için Aşure günü resimli ve dualı tebrik mesajlarını derledik. İşte Aşure günü mesajları...
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

     
  • Aşure Günü mesajları 2022 | ÜCRETSİZ İNDİR | SMS ve sosyal medya için özel dualı ve resimli Aşure Günü mesajları

    Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

     

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