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Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi

2022 Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayı'nın 10. günü İslam Dünyası'nda Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Hicri ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü her yıl bir önceki yıldan farklı bir tarihe denk geliyor. Peki, 2022 Muharrem Ayı 10. günü yani Aşure Günü ne zaman? İşte merak edilen tarih...

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  • Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi

    Aşure Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Muharrem Ayı Aşure Günü tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Peki, 2022 Muharrem Ayı 10. günü yani Aşure Günü ne zaman? Merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde yer alan Aşure Günü tarihine  haberimizde yer verdik. İşte İslam Dünyası için oldukça büyük öneme sahip Aşure Günü tarihi...
  • Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü, İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem Ayı balangıcı ve Aşure Günü her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir. Bu yıl Muharrem Ayı 30 Temmuz’da başladı. 8 Ağustos Pazartesi Günü ise 10 Muharrem Aşure Günü olarak idrak edilecek.
  • Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi

    MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

    - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
    - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
    - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
    - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
    - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
    - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
    - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
    - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
    - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
  • Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi

    KERBELA HADİSESİ HER YIL AŞURE GÜNÜNDE ANILIR

     

    Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 72 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

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