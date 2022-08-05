AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü, İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem Ayı balangıcı ve Aşure Günü her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir. Bu yıl Muharrem Ayı 30 Temmuz’da başladı. 8 Ağustos Pazartesi Günü ise 10 Muharrem Aşure Günü olarak idrak edilecek.