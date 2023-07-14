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Aşure günü tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların meydana geldiği aşure günü bu yıl Temmuz ayının son haftalarına denk geliyor. Aşure gününde içerisinde buğday, pirinç, çeşitli kuruyemişler, meyveler, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemelerin bulunduğu aşure adı verilen tatlı yapılır ve dağıtılır. Aşure gününü oruçlu geçirmek de tavsiye edilmiştir. İşte 2023 Muharrem ayı ile aşure günü tarihi...