Aşure gününün ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan bu özel günde aşure tatlısı yapılır ve eşe dosta dağıtılır. İşte 2024 aşure günü tarihi...