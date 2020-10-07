Pek çok baharat ve acı chili biberin bulunduğu marinasyon karışımı içerisinde olabildiğince uzun bir süre bekletilen Asya somon, ızgarada pişirildikten sonra noodle eşliğinde servis ediliyor.
ASYA SOMON İÇİN GEREKEN MALZEMELER:
- 2 adet somon fileto
- Tuz
- Zeytinyağı
SOS İÇİN;
- 3 yemek kaşığı soya sos
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı su
ASYA SOMONU YAPILIŞI:
- Öncelikle sosumuz için sırasıyla 2 yemek kaşığı süzme balını, 2 yemek kaşığı su ile birlikte seyreltin.
- 1 sarımsağı ezin.
- 3 yemek kaşığı soya sosu ekleyin.
- Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Hazırladığımız bu sostan, 3 yemek kaşığı kadar somonlara ekleyip, 2 saat kadar buzdolabında marine edin.
- Sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize filetoları alıp, üzerine tuz ve zeytinyağı gezdirin.
- Üzerini de yağlı kağıtla kapatıp, 200 derece fırında kendi buharında pişirin.
- Balıkları servis ederken, üzerine kalan soya sosunuzu ekleyin.
- Üzerine yeşil soğan ve susam ekleyerek lezzetlendirin.
- Afiyet olsun…
PÜF NOKTASI:
Dağılmadan pişmesi için, fileto somon üzerindeki deriyi almayın.
Balıkları, çok kurutmamaya özen gösterin.
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