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        Haberler Dünya Asyalılar neden çatal yerine chopstick (çubuk) kullanır?

        Doğu Asyalılar neden çatal yerine chopstick kullanır?

        Çinliler, Japonlar, Koreliler ve Vietnamlılar yemek yerken çatal, bıçak yerine chopstick kullanmayı tercih eder. Peki Doğu ve Güneydoğu Asya'da neden çatal bıçak yerine chopstick kullanılır?

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:07
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        CHOPSTİCK'İN İCADI M.Ö'YE KADAR DAYANIR

        Asyalıların çatal yerine chopstick tercih etmelerinin nedeni aslında genel olarak kültürel bir miras ve alışkanlık olmasına dayanır. Çinlilerin chopstick icadı M.Ö 1200 - 500'lü yıllara kadar dayanır.

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        ÇATALIN İCADI M.S BULUNMUŞTUR

        Çatalın icadı ise M.S 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. Hatta insanlar çok uzun bir dönem boyunca çatalı sadece meyve yerken kullanmışlardır. Çatalın yaygınlaşması 4 yüzyıl bulmuştur. Avrupa çatala alıştığı dönemde Amerika çatal kullanmaya ancak 18. yüzyılda başlamıştır.

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        SAVAŞ DÖNEMİNDE İMPARATOR TÜM METAL ARAÇ GEREÇLERİ TOPLATIR

        Chopstick'lerin Japonya' da bambudan yapılıyor olmasının neden, ise halkın çok uzun süre hammadde kıtlığı çekmiş olmasıdır. Savaş malzemeleri için gerekli rezerv bulunamadığı dönemde imparator, halktan ellerindeki tüm metal araç gereçleri ister.

        4

        ÇOK UZUN SÜRE METAL OLMADIĞI İÇİN BAMBU KULLANILIR

        Metalsiz kalan Asyalılar da bambuya yönelir. O kadar uzun yıllar boyunca bambu kullandıkları için de chopstick'ler kültürel bir miras olarak kalmıştır. Zamanla kültürler arasında chopstick'lerin materyalleri değişmiştir. Kore'de metal chopstick kullanılırken Japonya'da bambu ağacında yapılan chopstcik'ler kullanılır.

        Kaynak: Ekşiseyler

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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