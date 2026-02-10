Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ATA-AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2026 ? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?

        2026 ATA-AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi finalleri 10-11 Ocak tarihlerinde uygulandı. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF bütünlemeleri öncesinde, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih, öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, 2026 ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri...

        Giriş: 10.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:17
        ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavlarında bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarihlerde bütünleme sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesininn yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "ATA-AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2026 ? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        1.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 09.30

        2.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 14.00

        3.Oturum: 15 Şubat 2026 saat 09.30’da gerçekleşecek.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınav giriş belgesine "Duyurular" kısmından erişim sağlanabilecek. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.

        Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

