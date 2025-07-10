ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2025 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bütünleme Sınavı Sonuçları Açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

ATA-AÖF yoğun bir çalışma temposuyla beklenenden çok daha kısa sürede Bütünleme Sınav sonuçlarını açıkladı. Bütünleme Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cumartesi (12 Temmuz 2025) günü saat 22.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır.