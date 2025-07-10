ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2025 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi bütünleme sınavları açıklandı. 5-6 Temmuz'da bütünleme sınavı üç oturumda gerçekleşmişti. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi duyurusu ile geldi. Peki ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bütünleme Sınavı Sonuçları Açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Öğrencilerimiz,
ATA-AÖF yoğun bir çalışma temposuyla beklenenden çok daha kısa sürede Bütünleme Sınav sonuçlarını açıkladı. Bütünleme Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cumartesi (12 Temmuz 2025) günü saat 22.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır.
Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS’den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir. Mezun olan öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, kendilerini farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.'